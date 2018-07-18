Украинцы профинансировали миллиардное возмещение НДС "Кернел" из собственных карманов - Комитет предпринимателей

"Всю свою сознательную жизнь господин Хомутынник занимался в парламенте вопросами НДС. А точнее - откатами. И то, что он является крупным специалистом в этой области - общеизвестный факт. А то, что Хомутынник использует по максимуму все свои политические и лоббинговые возможности для того, чтобы создать преференции своей компании на рынке - это классика жизни нашей ВР.

Подтверждение тому - 8 млрд грн, которые были выведены из бюджета в прошлом году, и ожидание порядка 10 млрд грн, на сколько я понимаю, в этом. И даже вопреки наличию уголовных дел в отношении Кернел, компании удается улучшать свое финансовое положение", - рассказала Клебанова.

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Помощь Хомутыннику в лоббировании интересов "Кернел" оказывает членство нардепа в налоговом комитете ВР, считает эксперт.

"Там они (члены налогового комитета - ред.) регулярно лоббируют внесение правок, связанных с НДС, в украинские законы. Все началось с запуска реестра возмещений НДС, в который заложили двухступенчатую схему возврата налога. Тогда компания Хомутынника, как крупный экспортер, получала возможность первичного возмещения. Остальные компании, попав в неконкурентные условия, остались во втором списке.

Также стоит вспомнить его так называемые "соевые правки", которые были введены в бюджетную ночь, вызвав при этом "свиные головы" возле ВР и забастовку фермеров", - рассказала эксперт.

Украинское правительство имеет "все козыри в руках", чтобы оказывать помощь аграриям в равных условиях. Для этого лишь необходимо сместить ориентиры господдержки, добавила Клебанова.

"Ведь оправдать тот факт, когда налог возмещается экспортерам, которые перегоняют продукцию с высокой добавочной стоимостью, а не сырье, можно. Но возмещение НДС государством, когда идет перегон зерна, метала на Запад - это потеря, такие компании мы спонсируем из собственного кармана. И этому нет оправдания", - резюмировала она.

Напомним, в принятом ВР законопроекте №7010 о "едином окне" на таможне заложены правки, которые позволяют крупным зернотрейдерам купить вагоны за счет субсидий фермеров. Инициативу ассоциируют с Хомутынником в пользу "Кернел".