Українську територію потрібно "відвойовувати" дипломатичними шляхами – Івченко

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Українську територію необхідно повертати та відновлювати дипломатичними шляхами, адже збройне протистояння може мати незворотні наслідки для всього світу, заявив у ефірі телеканалу “Прямий” народний депутат Вадим Івченко.

Цитата

“Потрібно дипломатичними шляхами (і про це говорять США) „відвойовувати“ територію. Дипломатичними шляхами на всіх платформах показувати територіальну цілісність України, окупацію Криму, економічно тиснути... Треба весь цей фронт (іноземних партнерів — ред.), який нас сьогодні підтримує, максимально направити і інформаційно, і дипломатично, і реформами, щоб вони були постійно з нами та допомагали нам”, — вважає Івченко.

Деталі

З метою міжнародної підтримки України парламент законодавчо зробив всі від нього залежні кроки до членства в НАТО, зазначив народний депутат.

“Ми давно як парламент проголосували відповідні постанови, зробили зміни в Конституцію, зробили все. Питання в іншому — є критерії країн-членів НАТО, яким ми маємо відповідати у секторі громадського контролю за оборонним бюджетом, за безпековою частиною, реформ судочинства, справедливих судів, зростанні економіки, стабільності банківської системи... Ми можемо розраховувати на те, що ми будемо членами НАТО, але треба виконувати домашнє завдання, але це домашнє завдання повільно виконується”, — підкреслив Вадим Івченко.

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