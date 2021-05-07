Українську територію потрібно "відвойовувати" дипломатичними шляхами – Івченко

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“Потрібно дипломатичними шляхами (і про це говорять США) „відвойовувати“ територію. Дипломатичними шляхами на всіх платформах показувати територіальну цілісність України, окупацію Криму, економічно тиснути... Треба весь цей фронт (іноземних партнерів — ред.), який нас сьогодні підтримує, максимально направити і інформаційно, і дипломатично, і реформами, щоб вони були постійно з нами та допомагали нам”, — вважає Івченко.

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З метою міжнародної підтримки України парламент законодавчо зробив всі від нього залежні кроки до членства в НАТО, зазначив народний депутат.

“Ми давно як парламент проголосували відповідні постанови, зробили зміни в Конституцію, зробили все. Питання в іншому — є критерії країн-членів НАТО, яким ми маємо відповідати у секторі громадського контролю за оборонним бюджетом, за безпековою частиною, реформ судочинства, справедливих судів, зростанні економіки, стабільності банківської системи... Ми можемо розраховувати на те, що ми будемо членами НАТО, але треба виконувати домашнє завдання, але це домашнє завдання повільно виконується”, — підкреслив Вадим Івченко.