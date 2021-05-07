Украинский территорию нужно "отвоевывать" дипломатическими путями - Ивченко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинскую территорию необходимо возвращать и восстанавливать дипломатическими путями, ведь вооруженное противостояние может иметь необратимые последствия для всего мира, заявил в эфире телеканала “Прямой” народный депутат Вадим Ивченко.
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“Нужно дипломатическими путями (и об этом говорят США) „отвоевывать“ территорию. Дипломатическими путями на всех платформах показывать территориальную целостность Украины, оккупацию Крыма, экономически давить... Надо весь этот фронт (иностранных партнеров — ред.), который нас сегодня поддерживает, максимально направить и информационно, и дипломатично, и реформами, чтобы они были постоянно с нами и помогали нам”, — считает Ивченко.
Детали
С целью международной поддержки Украины парламент законодательно сделал все от него зависящие шаги к членству в НАТО, отметил народный депутат.
“Мы давно как парламент проголосовали соответствующие постановления, сделали изменения в Конституцию, сделали все. Вопрос в другом — критерии стран-членов НАТО, которым мы должны отвечать в секторе общественного контроля за оборонным бюджетом, по части безопасности, реформ судопроизводства, справедливых судов, росте экономики, стабильности банковской системы... Мы можем рассчитывать на то, что мы будем членами НАТО, но надо выполнять домашнее задание, но это домашнее задание медленно выполняется”, — подчеркнул Вадим Ивченко.