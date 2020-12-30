Українського нападника визнано найкращим бомбардиром та легіонером чемпіонату Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Український нападник Микола Ковталюк з ФК "Діла" отримав дві нагороди за підсумками чемпіонату Грузії 2020 року, передає УНН з посиланням на сайт першості Грузії з футболу.
25-річний уродженець міста Самбор визнаний найкращим форвардом і найкращим легіонером чемпіонату Грузії-2020.
25-річний форвард у 16 матчах чемпіонату-2020 забив 10 голів. Загалом наш земляк, який мав досвід виступів за київський “Арсенал”, “Колос”, тбіліське “Динамо”, виступає у складі команди з Горі з літа 2019 року.
Додамо також, “Діла” фінішувала на третій сходинці чемпіонату Грузії та пробилася до кваліфікації Ліги Європи.