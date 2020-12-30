Украинский нападающий признан лучшим бомбардиром и легионером чемпионата Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украинский нападающий Николай Ковталюк из ФК "Дила" получил две награды по итогам чемпионата Грузии 2020 года, передает УНН со ссылкой на сайт первенства Грузии по футболу.
25-летний уроженец города Самбор признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии-2020.
25-летний форвард в 16 матчах чемпионата-2020 забил 10 голов. В общем наш земляк, имевший опыт выступлений за киевский “Арсенал”, “Колос”, тбилисское “Динамо”, выступает в составе команды из Гори с лета 2019 года.
Добавим также, “Дила” финишировала на третьей строчке чемпионата Грузии и пробилась в квалификации Лиги Европы.