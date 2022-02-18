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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61931 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українсько-латвійський дует розгромив лідерів посіву турніру WTA-500 у Дубаї

Українсько-латвійський дует розгромив лідерів посіву турніру WTA-500 у Дубаї

Київ • УНН

 • 15739 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Провідна українська тенісистка у парному розряді змагань Людмила Кіченок у дуеті із Оленою Остапенко вийшли до 1/2 фіналу турніру WTA-500 у Дубаї, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.

Деталі

Кіченок та Остапенко знадобилося менше години для перемоги над лідерами посіву Еною Сібахарою і Чжан Шуай (Японія/Китай) — 6:0, 6:1.

Тенісистки реалізували всі шість брейк-понтів у ході зустрічі та не програли жодної своєї подачі. У півфіналі Людмила та Олена зіграють проти власниць “wild card” Санії Мірзи з Індії та чешки Луції Градецької.

Доповнення

Раніше сьогодні Остапенко провела на корті понад дві з половиною години у чвертьфіналі одиночного розряду, в якому обіграла Петру Квітову.

Українські Національні Новини

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