Українсько-латвійський дует розгромив лідерів посіву турніру WTA-500 у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Провідна українська тенісистка у парному розряді змагань Людмила Кіченок у дуеті із Оленою Остапенко вийшли до 1/2 фіналу турніру WTA-500 у Дубаї, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Деталі
Кіченок та Остапенко знадобилося менше години для перемоги над лідерами посіву Еною Сібахарою і Чжан Шуай (Японія/Китай) — 6:0, 6:1.
Тенісистки реалізували всі шість брейк-понтів у ході зустрічі та не програли жодної своєї подачі. У півфіналі Людмила та Олена зіграють проти власниць “wild card” Санії Мірзи з Індії та чешки Луції Градецької.
Доповнення
Раніше сьогодні Остапенко провела на корті понад дві з половиною години у чвертьфіналі одиночного розряду, в якому обіграла Петру Квітову.