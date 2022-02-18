Украинско-латвийский дуэт разгромил лидеров посева турнира WTA-500 в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Ведущая украинская теннисистка в парном разряде соревнований Людмила Киченок в дуэте с Еленой Остапенко вышли в 1/2 финала турнира WTA-500 в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Детали
Киченок и Остапенко понадобилось меньше часа для победы над лидерами посева Еной Сибахарой и Чжан Шуай (Япония/Китай) — 6:0, 6:1.
Теннисистки реализовали все шесть брейк-понтов в ходе встречи и не проиграли ни одной своей подачи. В полуфинале Людмила и Елена сыграют против обладательниц “wild card” Сании Мирзы из Индии и чешки Луции Градецкой.
Дополнение
Ранее сегодня Остапенко провела на корте более двух с половиной часов в четвертьфинале одиночного разряда, в котором обыграла Петру Квитову.