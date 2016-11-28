Український режисер отримав перемогу на міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі

Як зазначено у повідомленні, фільм розповідає про кримсько-татарську родину, яка живе на території окупованого Криму. Чотири особисті історії, труднощі, які спіткають сім’ю, що вимушена жити під постійним пресом політичного режиму, викликають щире співчуття та сильні емоції. Проте, головним мотивом фільму, за словами режисерів, не є сам режим, — “Коли цей вітер стихне” — це проекція на долі простих людей, які просто хочуть жити на своїй землі, любити та мати сім’ї.

Довідка: Міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі — найбільший світовий фестиваль документального кіно, який щорічно проводиться з 1988 року.

Метою фестивалю IDFA є просування креативних документальних фільмів та подання їх широкій аудиторії. Починаючи як маленький фестиваль, IDFA виріс до 11-денного щорічного заходу, в період якого більш ніж для 120 000 глядачів показується більше ніж 200 документальних фільмів.