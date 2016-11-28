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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Украинский режиссер получил победу на международном фестивале документального кино в Амстердаме

Киев • УНН

 • 16670 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кинолента "Когда этот ветер стихнет" одержала победу в номинации "Лучший документальный студенческий фильм" на крупнейшем в мире фестивале документального кино IDFA, который ежегодно проходит в Амстердаме, передает УНН со ссылкой на официальную страницу фильма в Facebook.

Украинский режиссер получил победу на международном фестивале документального кино в Амстердаме

Как указано в сообщении, фильм рассказывает о крымско-татарской семье, которая живет на территории оккупированного Крыма. Четыре личные истории, трудности, преследующие семью, которая вынуждена жить под постоянным прессом политического режима, вызывают искреннее сочувствие и сильные эмоции. Однако, главным мотивом фильма, по словам режиссеров, не является сам режим, — “Когда этот ветер стихнет” — это проекция на судьбы простых людей, которые просто хотят жить на своей земле, любить и иметь семьи.

Справка: Международный фестиваль документального кино в Амстердаме — крупнейший мировой фестиваль документального кино, который ежегодно проводится с 1988 года.

Целью фестиваля IDFA является продвижение креативных документальных фильмов и представление их широкой аудитории. Начиная как маленький фестиваль, IDFA вырос до 11-дневного ежегодного мероприятия, в период которого более чем для 120 тысяч зрителей показывается больше чем 200 документальных фильмов.

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