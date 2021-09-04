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Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади-2020 у Токіо

Київ • УНН

 • 43102 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор, пише УНН.

Деталі

Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них — п’ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.

З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг’ю, який здобув три “золота” й одне “срібло” в бігових дисциплінах.

Доповнення

Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири “золота”. На літніх Іграх українські спортсмени таких досягнень ще не мали.

П’ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак — у 2016 році, а також інший плавець — Віктор Смирнов — у 2004 році.

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