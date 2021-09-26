Український півзахисник оформив гол в чемпіонаті Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У 9-му турі чемпіонату Польщі "Легія" півзахисника національної збірної України Ігоря Харатіна вдома приймала "Ракув", повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Українець увійшов у гру на 58-й хвилині, а на 70-й забив м’яч, який не допоміг його команді уникнути поразки з рахунком 2:3.
Маючи в активі дев’ять очок, команда українця посідає 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Польщі.
Що передувало цьому
Футболіст збірної України допоміг "Легії" завоювати третю перемогу в чемпіонаті Польщі.