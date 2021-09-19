Футболіст збірної України допоміг "Легії" завоювати третю перемогу в чемпіонаті Польщі

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Український футболіст вийшов на поле одразу по перерві й відіграв до фінального свистка у зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 3:1.

Цей успіх дозволив “Легії” з дев’ятьма балами піднятися на 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату країни.

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“Барселона” націлилась на трансфер зіркового футболіста “Манчестер Сіті”.