Футболіст збірної України допоміг "Легії" завоювати третю перемогу в чемпіонаті Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У 8-му турі чемпіонату Польщі з футболу "Легія" півзахисника збірної України Ігоря Харатіна вдома приймала "Гурнік" із Забже, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
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Український футболіст вийшов на поле одразу по перерві й відіграв до фінального свистка у зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 3:1.
Цей успіх дозволив “Легії” з дев’ятьма балами піднятися на 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату країни.
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