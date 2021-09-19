Футболист сборной Украины помог "Легии" завоевать третью победу в чемпионате Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В 8-м туре чемпионата Польши по футболу "Легия" полузащитника сборной Украины Игоря Харатина дома принимала "Гурник" из Забже, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинский футболист вышел на поле сразу после перерыва и отыграл до финального свистка во встрече, которая закончилась победой его команды со счетом 3:1.
Этот успех позволил "Легии" с девятью баллами подняться на двенадцатую место в турнирной таблице чемпионата страны.
Напомним
"Барселона" нацелилась на трансфер звездного футболиста "Манчестер Сити".