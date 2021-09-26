Украинский полузащитник оформил гол в чемпионате Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В 9-м туре чемпионата Польши "Легия" полузащитника сборной Украины Игоря Харатин дома принимала "Ракув", сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинец вошел в игру на 58-й минуте, а на 70-й забил мяч, который не помог его команде избежать поражения со счетом 2:3.
Имея в активе девять очков, команда украинца занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Польши.
Что предшествовало этому
Футболист сборной Украины помог "Легии" завоевать третью победу в чемпионате Польши.