Український наставник не зміг покинути Казахстан через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" з Караганди українець В'ячеслав Грозний після призупинення місцевого чемпіонату залишився в Казахстані і не зміг повернутися в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю "Meta-ratings.kz", передає УНН.
"Раніше президентом Казахстану карантин був оголошений з 15 березня на місяць. Виїхати після цього в Україні вже не представлялося можливим, тому що всі рейси відмінилися, кордони закрилися.
Коли завершиться карантин? Про це ніхто не знає. Поки ніяких дат і ніхто передбачити ситуацію з вірусом не може. Ми виконуємо всі вимоги карантину і чекаємо. Згоден з тим, що потрібно максимально ізолюватися, щоб зупинити цей вірус. Природно, думати про футбол або грати зараз було би по-блюзнірському. Але наші гравці отримали індивідуальні заняття та виконують їх віддалено", - зазначив Грозний.
Зазначимо, що на момент паузи в чемпіонаті Казахстану проведені два повних тури. Карагандинський "Шахтар" займає восьму сходинку в турнірній таблиці, набравши три очки.
Додамо, що за тренерську кар'єру 63-річний фахівець працював в "Дніпрі", "Говерлі", "Арсенал-Київ", "Металург" Зп, російському "Спартаку", "Тереку", болгарському "Лєвскі", казахських" Тоболу", "Іртиші".