Украинский наставник не смог покинуть Казахстан из-за карантина

"Раньше президентом Казахстана карантин был объявлен с 15 марта в месяц. Уехать после этого в Украине уже не представлялось возможным, так как все рейсы отменились, границы закрылись.

Когда завершится карантин? Об этом никто не знает. Пока никаких дат и никто предсказать ситуацию с вирусом не может. Мы выполняем все требования карантина и ждем. Согласен с тем, что нужно максимально изолироваться, чтобы остановить этот вирус. Естественно, думать о футболе или играть сейчас было бы кощунственно. Но наши игроки получили индивидуальные занятия и выполняют их удаленно", - отметил Грозный.

Отметим, что на момент паузы в чемпионате Казахстана проведены два полных тура. Карагандинский "Шахтер" занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав три очка.

Добавим, что за тренерскую карьеру 63-летний специалист работал в "Днепре", "Говерле", "Арсенал-Киев", "Металлург" Зп, российском "Спартаке", "Терека", болгарском "Левски", казахских "Тобола", "Иртыше".