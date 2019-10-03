Український голкіпер продовжив контракт із ФК "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Голкіпер Георгій Бущан підписав новий контракт із віце-чемпіоном України київським "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Нова угода укладена до літа 2023 року.
Уродженець Одеси у рідному місті робив перші кроки у футболі в місцевому "ДЮСШ-11". До академії "Динамо" Бущан потрапив у 14-річному віці.
2011 року вперше потрапив до заявки "біло-синіх" на матч УПЛ. Дебютувати за першу команду "Динамо" Георгію вдалося 20 серпня 2017 матчем проти "Сталі". А через два з половиною місяці, 2 листопада 2017, дебютував і в єврокубках матчем проти "Янг Бойз".
Додамо, минулого сезону Бущан відіграв за киян 9 матчів в яких пропустив 5 голів і одного разу отримав червону картку.