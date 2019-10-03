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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинский голкипер продлил контракт с ФК "Динамо"

Киев • УНН

 • 9728 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Голкипер Георгий Бущан подписал новый контракт с вице-чемпионом Украины киевским "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Украинский голкипер продлил контракт с ФК "Динамо"

Новое соглашение заключено до лета 2023 года.

Уроженец Одессы в родном городе делал первые шаги в футболе в местном "ДЮСШ-11". В академию "Динамо" Бущан попал в 14-летнем возрасте.

В 2011 году впервые попал в заявку "бело-синих" на матч УПЛ. Дебютировать за первую команду "Динамо" Георгию удалось 20 августа 2017 матчем против "Стали". А через два с половиной месяца, 2 ноября 2017 года, дебютировал и в еврокубках матчем против "Янг Бойз".

Добавим, в прошлом сезоне Бущан сыграл за киевлян 9 матчей в которых пропустил 5 голов и однажды получил красную карточку.

Украинские Национальные Новости

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