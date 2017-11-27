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Український гімнаст Радівілов виграв "золото" на Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. З етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, який відбувся в німецькому місті Котбусі, українські спортсмени повернулися з трьома нагородами, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Ігор Радівілов двічі підіймався на п'єдестал пошани. На його рахунку "золото" у вправах на кільцях з результатом 15,133 бали.

За цим показником українець залишив позаду себе двох представників Китаю - Пенг Лея та Чінгун Лана. Срібну медаль в опорному стрибку Радівілов заробив з результатом 14,883, поступившись японцю Кейсуке Асато – 14,966.

Ще одна нагорода в активі Олега Верняєва, який посів друге місце у вправах на брусах – 15,166. В даній вправі тріумфував китаєць Тан Ді – 15,566.

Нагадаємо, що українського гімнаста визнавали кращим спортсменом країни минулого місяця. 

Українські Національні Новини

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