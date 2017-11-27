Український гімнаст Радівілов виграв "золото" на Кубку світу

Ігор Радівілов двічі підіймався на п'єдестал пошани. На його рахунку "золото" у вправах на кільцях з результатом 15,133 бали.

За цим показником українець залишив позаду себе двох представників Китаю - Пенг Лея та Чінгун Лана. Срібну медаль в опорному стрибку Радівілов заробив з результатом 14,883, поступившись японцю Кейсуке Асато – 14,966.

Ще одна нагорода в активі Олега Верняєва, який посів друге місце у вправах на брусах – 15,166. В даній вправі тріумфував китаєць Тан Ді – 15,566.

Нагадаємо, що українського гімнаста визнавали кращим спортсменом країни минулого місяця.