Украинский гимнаст Радивилов выиграл "золото" на Кубке мира

Игорь Радивилов дважды поднимался на пьедестал почета. На его счету "золото" в упражнениях на кольцах с результатом 15,133 балла.

По этому показателю украинец оставил позади себя двух представителей Китая - Пенг Лея и Чингун Лана. Серебряную медаль в опорном прыжке Радивилов заработал с результатом 14,883, уступив японцу Кейсуке Асато - 14,966.

Еще одна награда в активе Олега Верняева, который занял второе место в упражнениях на брусьях - 15,166. В данном упражнении торжествовал китаец Тан Ди - 15,566.

Напомним, что Украинская гимнаста признавали лучшим спортсменом страны в прошлом месяце.