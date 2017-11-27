Украинский гимнаст Радивилов выиграл "золото" на Кубке мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. С этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который состоялся в немецком городе Котбусе, украинские спортсмены вернулись с тремя наградами, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Игорь Радивилов дважды поднимался на пьедестал почета. На его счету "золото" в упражнениях на кольцах с результатом 15,133 балла.
По этому показателю украинец оставил позади себя двух представителей Китая - Пенг Лея и Чингун Лана. Серебряную медаль в опорном прыжке Радивилов заработал с результатом 14,883, уступив японцу Кейсуке Асато - 14,966.
Еще одна награда в активе Олега Верняева, который занял второе место в упражнениях на брусьях - 15,166. В данном упражнении торжествовал китаец Тан Ди - 15,566.
Напомним, что Украинская гимнаста признавали лучшим спортсменом страны в прошлом месяце.