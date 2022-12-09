Український фільм "Клондайк" потрапив у лонглист на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українська драма "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач потрапила у довгий список претендентів на премію "Оскар" 2023 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт кінопремії та Facebook-сторінку Держкіно.
Деталі
Драма опинилася у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Чи потрапить вона до шортлиста премії, стане відомо 21 грудня.
Це четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач. Головні ролі зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина.
Світова прем’єра фільму відбулася в США на найбільшому фестивалі незалежного кіно "Санденс". Там він здобув нагороду за найкращу режисуру.
Події у драмі розгортаються під час російсько-української війни на Донбасі. Головні герої живуть у селі, поряд з яким проросійські бойовики збивають малайзійський літак рейсу MH17.
Додамо
Усього у лонглисті 92 фільми. 95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 22 березня 2023 року.