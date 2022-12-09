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Украинский фильм "Клондайк" попал в лонг-лист на "Оскар"

Украинский фильм "Клондайк" попал в лонг-лист на "Оскар"

Киев • УНН

 • 1139721 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская драма "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач попала в длинный список претендентов на премию "Оскар" 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт кинопремии и Facebook-страницу Госкино.

Детали

Драма оказалась в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Попадет ли она в шорт-лист премии, станет известно 21 декабря.

Это четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач. Главные роли сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.

Мировая премьера фильма состоялась в США на крупнейшем фестивале независимого кино "Санденс". Там он получил награду за лучшую режиссуру.

События в драме разворачиваются во время российско-украинской войны в Донбассе. Главные герои живут в деревне, рядом с которой пророссийские боевики сбивают малайзийский самолет рейса MH17.

Добавим

Всего в лонг-листе 92 фильма. 95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.

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