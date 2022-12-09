Украинский фильм "Клондайк" попал в лонг-лист на "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская драма "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач попала в длинный список претендентов на премию "Оскар" 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт кинопремии и Facebook-страницу Госкино.
Детали
Драма оказалась в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Попадет ли она в шорт-лист премии, станет известно 21 декабря.
Это четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач. Главные роли сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.
Мировая премьера фильма состоялась в США на крупнейшем фестивале независимого кино "Санденс". Там он получил награду за лучшую режиссуру.
События в драме разворачиваются во время российско-украинской войны в Донбассе. Главные герои живут в деревне, рядом с которой пророссийские боевики сбивают малайзийский самолет рейса MH17.
Добавим
Всего в лонг-листе 92 фильма. 95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.