Український джазмен Коган відсвяткує свій 60-ий ювілей на сцені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Так, 10 листопада відомому українському радіоведучому і легендарному джазмену Олексію Когану виповнюється 60 років. Свій ювілей він зустріне на сцені столичного МЦКМ, передає УНН.
Музикант не зраджує традиціям, так як своє 50-річчя в 2007 році він зазначив цілим джазовим марафон, тривалістю близько 6 годин.
Згодом саме цей ювілейний марафон Олексія Когана послужив стартом для улюбленого сьогодні фестивалю Jazz in Kiev.
Генеральним партнером джазового концерту виступить легендарний український бренд традиційного вина і коньяку - "Коктебель".
"Коктебель", як справжній цінитель традицій і прекрасного, розділяє з любителями класичного джазу їх прихильність до реальної законодавчої і живій музиці, що співає саксофонами", - відзначили організатори.
Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.