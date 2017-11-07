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Український джазмен Коган відсвяткує свій 60-ий ювілей на сцені

Київ • УНН

 • 11159 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Так, 10 листопада відомому українському радіоведучому і легендарному джазмену Олексію Когану виповнюється 60 років. Свій ювілей він зустріне на сцені столичного МЦКМ, передає УНН.

Музикант не зраджує традиціям, так як своє 50-річчя в 2007 році він зазначив цілим джазовим марафон, тривалістю близько 6 годин.

Згодом саме цей ювілейний марафон Олексія Когана послужив стартом для улюбленого сьогодні фестивалю Jazz in Kiev.

Генеральним партнером джазового концерту виступить легендарний український бренд традиційного вина і коньяку - "Коктебель".

"Коктебель", як справжній цінитель традицій і прекрасного, розділяє з любителями класичного джазу їх прихильність до реальної законодавчої і живій музиці, що співає саксофонами", - відзначили організатори.

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.

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