Украинский джазмен Коган отпразднует свой 60-ий юбилей на сцене

Музыкант не изменяет традициям, так как свое 50-летие в 2007 году он отметил целым джазовым марафон, продолжительностью около 6 часов.

Впоследствии именно этот юбилейный марафон Алексея Когана послужил стартом для всеми любимого сегодня фестиваля Jazz in Kiev.

Генеральным партнером джазового концерта выступит легендарный украинский бренд традиционного вина и коньяка - “Коктебель”.

“Коктебель”, как истинный ценитель традиций и прекрасного, разделяет с любителями классического джаза их приверженность к настоящей и живой музыке, поющей саксофонами”, - отметили организаторы.

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