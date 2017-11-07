Украинский джазмен Коган отпразднует свой 60-ий юбилей на сцене
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Так, 10 ноября известному украинскому радиоведущему и легендарному джазмену Алексей Когану исполняется 60 лет. Свой юбилей он встретить на сцене столичного МЦКИ, передает УНН.
Музыкант не изменяет традициям, так как свое 50-летие в 2007 году он отметил целым джазовым марафон, продолжительностью около 6 часов.
Впоследствии именно этот юбилейный марафон Алексея Когана послужил стартом для всеми любимого сегодня фестиваля Jazz in Kiev.
Генеральным партнером джазового концерта выступит легендарный украинский бренд традиционного вина и коньяка - “Коктебель”.
“Коктебель”, как истинный ценитель традиций и прекрасного, разделяет с любителями классического джаза их приверженность к настоящей и живой музыке, поющей саксофонами”, - отметили организаторы.
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