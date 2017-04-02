Український дует завоював олімпійську ліцензію на ЧС з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Українські танцюристи Олександра Назарова/Максим Нікітін посіли 15-е місце на чемпіонаті світу з фігурного катання, що завершився у столиці Фінляндії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
У змаганнях танцювальних дуетів, які виконували довільну програму, учні Ігоря Шпільбанда набрали загалом 155,35 балів. Після короткої програми вони були 14-ми, а їхню “довільну” судді оцінили у 91,49 балів, поставивши 45,99 балів за техніку та 45,50 за компоненти.
“Фігуристи показали у цій програмі свою індивідуальність і були досить переконливі технічно. Я задоволений виконанням підтримок, твізлів. Хіба що серпантин могли б відкатати більш потужно, але виявили обережність. Щоправда, рівень отримали хороший”, — проаналізував І.Шпільбанд.
Варто зазначити, що своїм успішним виступом на чемпіонаті світу О.Назарова та М.Нікітін здобули для України олімпійську ліцензію.
Зауважимо, що чемпіонами світу у спортивних танцях на льоду став канадський дует Тесса Вертью/Скотт Мойр.