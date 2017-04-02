Украинский дуэт завоевал олимпийскую лицензию на ЧМ по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украинские танцоры Александра Назарова / Максим Никитин заняли пятнадцатое место на чемпионате мира по фигурному катанию, который завершился в столице Финляндии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
В соревнованиях танцевальных дуэтов, выполняли произвольную программу, ученики Игоря Шпильбанда набрали всего 155,35 баллов. После короткой программы они были 14-ми, а их "произвольную" судьи оценили в 91,49 баллов, поставив 45,99 баллов за технику и 45,50 за компоненты.
"Фигуристы показали в этой программе свою индивидуальность и были достаточно убедительны технически. Я доволен выполнением поддержек, твизлив. Разве что серпантин могли бы откатать более мощно, но обнаружили осторожность. Правда, уровень получили хороший ", - проанализировал И.Шпильбанд.
Стоит отметить, что своим успешным выступлением на чемпионате мира О.Назарова и Никитин получили для Украины олимпийскую лицензию.
Заметим, что чемпионами мира в спортивных танцах на льду стал канадский дуэт Тесса Вертью / Скотт Мойр.