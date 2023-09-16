Український дім відкрили у Грузії

Цитата

“Нехай ця домівка буде для усіх та кожного рідним куточком українства на гостинній грузинській землі, куди завжди хочеться прийти, почути українську мову та сміх наших дітей”, — пишуть на сторінці Посольство України в Грузії.

У своєму дописі Посольство також висловило сподівання, що Український Дім ще більше зміцнить культурні зв’язки та дружбу між Україною та Грузією: “Віримо, що невдовзі, після нашої Перемоги, Дім стане професійною установою української культури в Грузії, важливим осередком українсько-грузинської співпраці, місцем зустрічей друзів та однодумців”.

Додамо

Під час відкриття Українського дому гості мали можливість ознайомитися з творчістю Kulbabka Ceramic, українських мисткінь Любові Душиної, Юлії Зауличної та Ніки Хворостенко.

Також була презентована фотовиставка “Хроніки невідомих супергероїв українців” — свідчення щоденного героїзму наших українців.