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Український дім відкрили у Грузії

Український дім відкрили у Грузії

Київ • УНН

 • 225260 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Грузії днями відкрили Український дім, передає УНН із посиланням на посольство України в Грузії.

Цитата

“Нехай ця домівка буде для усіх та кожного рідним куточком українства на гостинній грузинській землі, куди завжди хочеться прийти, почути українську мову та сміх наших дітей”, — пишуть на сторінці Посольство України в Грузії.

У своєму дописі Посольство також висловило сподівання, що Український Дім ще більше зміцнить культурні зв’язки та дружбу між Україною та Грузією: “Віримо, що невдовзі, після нашої Перемоги, Дім стане професійною установою української культури в Грузії, важливим осередком українсько-грузинської співпраці, місцем зустрічей друзів та однодумців”.

Додамо

Під час відкриття Українського дому гості мали можливість ознайомитися з творчістю Kulbabka Ceramic, українських мисткінь Любові Душиної, Юлії Зауличної та Ніки Хворостенко.

Також була презентована фотовиставка “Хроніки невідомих супергероїв українців” — свідчення щоденного героїзму наших українців.

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