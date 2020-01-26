Український боксер у титульному бою зазнав першої поразки у кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) в андеркарді вечора боксу в Barclays Centre в Нью-Йорку у неділю, 26 січня, рішенням суддів програв місцевому боксерові, чемпіонові світу з другорядної версією IBO Стефену Фултону (18-0, 9 КО). Про це повідомляє Xsport.ua, інформує УНН.
"Одесит дуже добре почав поєдинок, не давав суперникові шансу відповідати, працював дуже швидко, різко викидав удари, що створювало неприємності для суперника. Однак, після п'ятого раунду американець почав перехоплювати ініціативу. Він працював не так швидко тілом, як українець, але був спритнішим в думці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 11 раунд - єдиний з другої половини бою, який забрав Хегай. У підсумку судді нарахували 116-112 і двічі 117-111 на користь Фултона.
Хегай програв і не зміг завоювати титул WBO Inter-Continental і вийти на чемпіона за цією версією.
Як повідомлялося раніше в УНН, український боксер Редкач зі скандалом програв поєдинок американцю Гарсії.