Украинский боксер в титульном бою потерпел первое поражение в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (16-1-1, 10 КО) в андеркарте вечера бокса в Barclays Centre в Нью-Йорке в воскресенье, 26 января, решением судей проиграл местному боксеру, чемпиону мира по второстепенной версии IBO Стефену Фултону (18 -0, 9 КО). Об этом сообщает Xsport.ua, информирует УНН.
"Одессит очень хорошо начал поединок, не давал сопернику шанса отвечать, работал очень быстро, резко выбрасывал удары, создавало неприятности для соперника. Однако, после пятого раунда американец начал перехватывать инициативу. Он работал не так быстро телом, как украинец, но был проворнее в мысли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 раунд - единственный из второй половины боя, который забрал Хегай. В итоге судьи насчитали 116-112 и дважды 117-111 в пользу Фултона.
Хегай проиграл и не смог завоевать титул WBO Inter-Continental и выйти на чемпиона по этой версии.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский боксер Редкач со скандалом проиграл поединок американцу Гарсии.