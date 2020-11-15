Український баскетболіст вдруге поспіль провів результативну гру за “Барселону”

Наш земляк став другим найрезультативнішим гравцем “Барселони” в матчі проти “Бетіса” 11-го туру Ліги АСВ. Гра завершилася переконливим виграшем каталонців — 82:53.

Пустовий провів на паркеті 16:43 хвилини, за які набрав 12 очок (5/8 підбирань, 2/3 штрафні). Підбирань не збирав, результативних передач не віддавав. Допустив дві втрати при трьох фоли. Результат в 12 очок став другим найкращим у команді після 18-ти у ексгравця НБА Міротіча.

Додамо, “Барселона” посідає 3-тій рядок в чемпіонаті із 8 перемогами в 10-ти баталіях.

Як повідомляв УНН, Пустовий встановив кілька рекордів у минулій грі за “Барсу”.