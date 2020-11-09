Український центровий встановив кілька рекордів у результативній грі за "Барселону"

У грі чемпіонату Іспанії проти "Естудіантеса" Артем вийшов із лави для запасних та набрав 18 очок (6/8 двоочкових, 6/11 штрафних) за понад 22 хвилини на майданчику. В активі українця також 5 підбирань та 2 асисти.

Загалом "Барселона" перемогла з рахунком 92:78 - Пустовий став найрезультативнішим гравцем команди.

Пустовий встановив два рекорди у своїй кар'єрі у складі каталонського клубу. Зокрема, 18 очок стало оновленим особистим рекордом (попередній становив 15). Також він вперше відіграв понад 22 хв (раніше не виступав більше 20 хвилин за матч у формі "синьо-гранатових").

Також відзначимо, що Пустовому не вистачило одного набраного балу для повторення рекорду у кар'єрі гравця чемпіонату Іспанії, який він оформлював у сезоні 2017/18 років.

Додамо, "Барселона" із 7 перемогами і 2-ма поразками посідає другий рядок турнірної таблиці.

Як повідомлялося раніше в УНН, Чемпіон України з баскетболу продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті.