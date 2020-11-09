Украинский центровой установил несколько рекордов в результативной игре за "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой провел самый результативный поединок сезона в составе "Барселоны", сообщает УНН.
В игре чемпионата Испании против "Эстудиантеса" Артем вышел со скамейки запасных и набрал 18 очков (6/8 двухочковых, 6/11 штрафных) за более чем 22 минуты на площадке. В активе украинца также 5 подборов и 2 ассиста.
В целом "Барселона" победила со счетом 92:78 - Пустовой стал самым результативным игроком команды.
Пустовой установил два рекорда в своей карьере в составе каталонского клуба. В частности, 18 очков стало обновленным личным рекордом (предыдущий составлял 15). Также он впервые сыграл более 22 мин (ранее не выступал больше 20 минут за матч в форме "сине-гранатовых").
Также отметим, что Пустовому не хватило одного набранного балла для повторения рекорда в карьере игрока чемпионата Испании, который он оформлял в сезоне 2017/18 годов.
Добавим, "Барселона" с 7 победами и 2-мя поражениями занимает вторую строчку турнирной таблицы.
Как сообщалось ранее в УНН, Чемпион Украины по баскетболу продолжит карьеру в экзотическом чемпионате.