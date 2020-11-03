Чемпіон України з баскетболу продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишній баскетболіст збірної України Ігор Зайцев визначився з продовженням клубної кар’єри. Він продовжить виступи на Тайвані. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Новим клубом українського "бігмена" став "Фубон Брейвз" з Ліги ASEAN. У цьому чемпіонаті виступають команди з Тайваню, Таїланду, Філіппін, Малайзії, Китаю, Сингапуру, В’єтнаму та Гонконгу.
Минулого сезону Зайцев став чемпіоном Тайваню в складі команди "Тайвань Бірз". Набирав по 15,6 очка, 8,1 підбирання та 3,1 передачі за матч.
Додамо також, раніше наш баскетболіст перемагав у чемпіонаті України в складі "Хіміка" та виборював Кубок Польщі з "Роса Радом". Також виступав за "Кривбасбаскет", "Азовмаш", польську "Зелену Гуру" та іспанську "Манресу".