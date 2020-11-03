Чемпион Украины по баскетболу продолжит карьеру в экзотическом чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший баскетболист сборной Украины Игорь Зайцев определился с продолжением клубной карьеры. Он продолжит выступления на Тайване. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Новым клубом украинскоuj "бигмена" стал "Фубон Брейвз" из Лиги ASEAN. В этом чемпионате выступают команды из Тайваня, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Китая, Сингапура, Вьетнама и Гонконга.
В прошлом сезоне Зайцев стал чемпионом Тайваня в составе команды "Тайвань Бирз". Набирал по 15,6 очка, 8,1 подбора и 3,1 передачи за матч.
Добавим также, ранее наш баскетболист побеждал в чемпионате Украины в составе "Химика" и выигрывал Кубок Польши с "Роса Радом". Также выступал за "Кривбассбаскет", "Азовмаш", польскую "Зеленую Гуру" и испанскую "Манресу".