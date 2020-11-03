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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 28866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55574 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 75033 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 86425 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96406 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113419 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114907 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 126342 просмотра

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Чемпион Украины по баскетболу продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

Чемпион Украины по баскетболу продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший баскетболист сборной Украины Игорь Зайцев определился с продолжением клубной карьеры. Он продолжит выступления на Тайване. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Новым клубом украинскоuj "бигмена" стал "Фубон Брейвз" из Лиги ASEAN. В этом чемпионате выступают команды из Тайваня, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Китая, Сингапура, Вьетнама и Гонконга.

В прошлом сезоне Зайцев стал чемпионом Тайваня в составе команды "Тайвань Бирз". Набирал по 15,6 очка, 8,1 подбора и 3,1 передачи за матч.

Добавим также, ранее наш баскетболист побеждал в чемпионате Украины в составе "Химика" и выигрывал Кубок Польши с "Роса Радом". Также выступал за "Кривбассбаскет", "Азовмаш", польскую "Зеленую Гуру" и испанскую "Манресу".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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