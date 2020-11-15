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Украинский баскетболист второй раз подряд провел результативную игру за “Барселону”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой провел второй удачный подряд поединок в первенстве чемпионата Испании по баскетболу, сообщает УНН.

Наш земляк стал вторым самым результативным игроком “Барселоны” в матче против “Бетиса” 11-го тура Лиги АСВ. Игра завершилась убедительным выигрышем каталонцев — 82:53.

Пустовой провел на паркете 16:43 минуты, за которые набрал 12 очков (5/8 подборов, 2/3 штрафные). Подборов не собирал, результативных передач не отдавал. Допустил две потери при трех фола. Результат в 12 очков стал вторым лучшим в команде после 18-ти в ексгравця НБА Миротич.

Добавим, “Барселона” занимает 3-тий строку в чемпионате с 8 победами в 10-ти баталиях.

Как сообщал УНН, Пустовой установил несколько рекордов в прошлой игре за “Барсу”.

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