Український баскетболіст став найкращим гравцем за підбираннями в матчі НБА

Перший вихід Леня на паркет відбувся на 8 хвилині стартової чверті. Українець реалізував кілька штрафних, а також спробу з-під кільця. Також українець приносив користь команді на підбираннях та в захисті при наступних виходах на паркет.

Загалом за 15 хвилин ігрового часу уродженець Антрациту набрав 6 очок (1/6 двоочкових, 4/4 штрафних), зробив 11 підбирань, 2 передачі за 1 втрати та 2 фолів. За кількістю підбирань українець разом із Джареттом Алленом став найкращим у зустрічі. Проте перемога дісталася “Нетс”- 119:106.

Зауважимо, що “Сакраменто” зазнав 4-ї поразки у 5 матчах рестарту сезону, а Лень взяв участь у третій грі в Орландо.