Украинский баскетболист стал лучшим игроком по подборам в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Центровой сборной Украины по баскетболу Алексей Лень провел эффективный поединок за “Сакраменто Кингз” в НБА против “Бруклин Нетс”, передает корреспондент УНН.
Первый выход Леня на паркет состоялся на 8 минуте стартовой четверти. Украинец реализовал несколько штрафных, а также попытку из-под кольца. Также украинец приносил пользу команде на подборах и в защите при следующих выходах на паркет.
Всего за 15 минут игрового времени уроженец Антрацита набрал 6 очков (1/6 двухочковых, 4/4 штрафных), сделал 11 подборов, 2 передачи за 1 потери и 2 фолов. По количеству подборов украинец вместе с Джареттом Алленом стал лучшим во встрече. Однако победа досталась “Нетс” — 119:106.
Заметим, что “Сакраменто” потерпел 4-е поражение в 5 матчах рестарта сезона, а Лень принял участие в третьей игре в Орландо.