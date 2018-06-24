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Українські захисники минулої доби 11 разів відкривали вогонь у відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Минулої доби українські військовослужбовці 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута, передає УНН.

“Наші захисники — військовослужбовці Збройних Сил України 11 разів відкривали вогонь у відповідь”, — сказав Праута.

При цьому, за його словами, загалом, минулої доби російські-окупаційні війська здійснили 25 прицільних обстрілів наших оборонних укріплень.

“Внаслідок ворожих обстрілів 5 наших захисників отримали поранення. Усі вони госпіталізовані, наразі їм надається необхідна медична допомога”, — уточнив речник Міноборони.

Він також додав, що за даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще чотирьох поранено. Противник також втратив один автомобіль.

Нагадаємо, на Донбасі в районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ помітили колону техніки бойовиків, яка рухалася з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску “Довжанський”, що на кордоні з Російською Федерацією.

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