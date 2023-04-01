Українські військові знищили на півдні човен російських диверсантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українські захисники знищили на півдні човен російських диверсантів і польовий пункт боєприпасів, повідомляє Оперативне командування “Південь”, пише УНН.
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"За результатами нашої бойової роботи на лівобережжі уражено опорний пункт і знищено польовий пункт збереження боєприпасів", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, підтверджено втрати ворога у кількості 14 рашистів, 10 одиниць озброєння та техніки: два великокаліберні “Гіацинти-Б”, два БпЛА типу “Мавік”, які використовуються як для розвідки, так і скидання гранат, один танк та чотири інші автобронетанкові засоби, один переоблаштований для ДРГ легкомоторний човен.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 173 990 осіб, 3616 танків та сотень одиниць військової техніки.