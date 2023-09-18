Українські військові вперше долучились до навчаннь в США з питань захисту культурних цінностей

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Зазначається, що у програмі взяли участь офіцери з США, Великої Британії, Франції, Польщі та України. Вони навчалися, як надавати пропозиції військовому командуванню щодо реагування на знищення культурних цінностей шляхом евакуації, відновлення, консервації відповідних об’єктів, проведення інформаційних та психологічних операцій тощо.

Окрім навчання, українські делегати провели ряд двосторонніх зустрічей з керівним складом ЗС США різних рівнів на базі Сухопутних військ ЗС США «Форт Ліберті». Сторони обмінялися досвідом, дійшли згоди про необхідність формування та запровадження моделі захисту культурних цінностей у ЗСУ та домовилися про подальшу співпрацю.

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