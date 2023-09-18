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Украинские военные впервые присоединились к учениям в США по вопросам защиты культурных ценностей

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинские военные прошли обучение в США по вопросам защиты культурного наследия. Во время обучения они встретились с руководством Вооруженных сил США и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, сообщает министерство обороны Украины, передает УНН

Детали

Отмечается, что в программе приняли участие офицеры из США, Великобритании, Франции, Польши и Украины. Они учились, как предоставлять предложения военному командованию по реагированию на уничтожение культурных ценностей путем эвакуации, восстановления, консервации соответствующих объектов, проведения информационных и психологических операций и тому подобное.

Кроме обучения, украинские делегаты провели ряд двусторонних встреч с руководящим составом ВС США разных уровней на базе Сухопутных войск ВС США «Форт Либерти». Стороны обменялись опытом, пришли к согласию о необходимости формирования и внедрения модели защиты культурных ценностей в ВСУ и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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