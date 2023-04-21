Українські військові відбили близько 30 атак на чотирьох напрямках наступу ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках. Як повідомили у Генштабі, українські захисники відбили близько 30 атак ворога, передає УНН.
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"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 8 із них було знищено нашими захисниками.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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