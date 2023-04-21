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Украинские военные отбили около 30 атак на четырех направлениях наступления врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 471848 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях. Как сообщили в Генштабе, украинские защитники отбили около 30 атак врага, передает УНН.

Цитата

"Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском Шахтерском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным Генштаба, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа «Шахед-136», 8 из них были уничтожены нашими защитниками.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 185050 человек, 3668 танков и сотен единиц военной техники.

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