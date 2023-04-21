Ще плюс 630: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 185050 осіб, 3668 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 185050 (+630) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3668 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7126 (+6) од,
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- артилерійських систем – 2827 (+2) од,
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- РСЗВ – 539 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 285 (+0) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 293 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8),
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- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6) од,
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- спеціальна техніка ‒ 334 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян.