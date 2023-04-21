Еще плюс 630: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 185050 человек, 3668 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 185050 (+630) человек ликвидировано,
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- танков - 3668 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин - 7126 (+6) ед,
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- артиллерийских систем – 2827 (+2) ед,
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- РСЗО – 539 (+0) ед,
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- средства ПВО - 285 (+0) ед,
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- самолётов – 308 (+0) ед,
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- вертолётов – 293 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6) ед,
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- специальная техника - 334 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян.