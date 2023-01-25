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Українські військові у Бахмуті заявили, що російські війська намагаються оточити місто - CNN

Київ • УНН

 • 3329934 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Двоє українських солдатів, що воюють у місті Бахмут, заявили в середу, що побоюються спроби оточення міста російськими військами, хоч і не очікують кардинальних змін найближчими днями, пише УНН.

Українські військові у Бахмуті заявили, що російські війська намагаються оточити місто - CNN

Цитата

"Ситуація в місті дуже тривожна, але ми продовжуємо битися", - сказав один солдат, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки.

Деталі

Неназваний солдат у Бахмуті, з яким CNN підтримує постійний контакт протягом кількох тижнів, сказав, що "йдуть запеклі вуличні бої за кожен будинок на сході, північному сході та південному сході", але зауважив, що хоча російська загроза продовжує зростати, він не вірить, що росіяни досягнуть значного прогресу найближчими днями.

"Це дуже турбує і нас, і всіх, хто при здоровому глузді, особливо тих, хто бачив, що трапилося з людьми, оточеними у Соледарі. Та ми були там. І ніхто не хоче, щоби це повторилося", - сказав солдат.

Доповнення

Заступник міністра оборони України визнала, що росія посилює тиск на Бахмут.

"Противник кидає в бій значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів", - повідомила Ганна Маляр в Telegram. "Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості солдатів та озброєння наша перевагу у професійності військового командування та мужності солдатів".

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