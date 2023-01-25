Украинские военные в Бахмуте заявили, что российские войска пытаются окружить город - CNN

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"Ситуация в городе очень тревожная, но мы продолжаем сражаться", - сказал один солдат, имя которого CNN не называет из соображений безопасности.

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Неназванный солдат в Бахмуте, с которым CNN поддерживает постоянный контакт в течение нескольких недель, сказал, что "идут ожесточенные уличные бои за каждый дом на востоке, северо-востоке и юго-востоке", но заметил, что хотя российская угроза продолжает расти, он не верит, что русские достигнут значительного прогресса в ближайшие дни.

"Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окруженными в Соледаре. Но мы были там. И никто не хочет, чтобы это повторилось", - сказал солдат.

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Заместитель министра обороны Украины признала, что россия усиливает давление на Бахмут.

"Противник бросает в бой значительное количество живой силы, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", - сообщила Анна Маляр в Telegram. "Сейчас на Донбассе против их превосходства в количестве солдат и вооружения наше преимущество в профессиональности военного командования и мужестве солдат".