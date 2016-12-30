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Українські військові розповіли подробиці загибелі "Козака" поблизу Крутої балки

Українські військові розповіли подробиці загибелі "Козака" поблизу Крутої балки

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Учора під час бойового зіткнення загинув український боєць 12 окремого мотопіхотного батальйону, тіло якого викрали бойовики. Про це йдеться на сторінці в Facebook 72 Гвардійської ОМБР, передає УНН.

"12 ОМПБ нині прикомандирований до нашої бригади, тож страшне лихо, яке сталося в цьому батальйоні позавчора, торкнулося болем і нас також. Під час короткого боєзіткнення поблизу Крутої Балки (Авдіївка) від ворожої кулі загинув військовослужбовець "Козак" - старший сержант Леонід Михайлович Проводенко, командир відділення розвід взводу. Сполоханий пострілами противник відкрив шалену стрілянину і під її прикриттям викрав тіло бійця, щоб поглумитися над ним", - йдеться в повідомленні.

Зазнається, що сьогодні вранці бойовики виклали в мережу фото і відео знущань над тілом загиблого воїна, викликавши шквал обурення у українців та всього світу. Обурення було таким потужним, що Facebook на вимогу інтернет-спільноти не лише видалив публікацію, але й заблокував акаунт "ополченки", яка виклала ці жахливі кадри і, можливо, навіть сама їх знімала.

"Полеглому Леоніду Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка на Луганщині, працював громадянським інспектором з охорони природи. Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт. Служив у 12 батальоні, завжди опікувався молодшими товаришами, наслідував козацькі звичаї. Мріяв звільнити рідне село і повернутися до батьківської хати, до улюбленої роботи", - повідомили в 72 ОМБР.

Згідно домовленостей, сьогодні пообіді ворог віддав тіло Козака побратимам для організації поховання з належними Герою почестями.

Як повідомляв УНН, 28 грудня, близько 15:00, в районі населеного пункту Крута Балка, що на донецькому напрямку, відбулося бойове зіткнення між одним з підрозділів сил антитерористичної операції та бойовиками російсько-терористичних військ. Внаслідок бою в районі Крутої загинув український військовослужбовець.

Українські Національні Новини

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