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Украинские военные рассказали о подробностях гибели "Козака" возле Крутой Балки

Украинские военные рассказали о подробностях гибели "Козака" возле Крутой Балки

Киев • УНН

 • 15686 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вчера во время боевого столкновения погиб украинский боец ​​12 отдельного мотопехотного батальона, тело которого похитили боевики. Об этом говорится на странице в Facebook 72 Гвардейской ОМБР, передает УНН.

"12 ОМПБ сейчас прикомандирован к нашей бригаде, поэтому страшное бедствие, которое произошло в этом батальоне позавчера, коснулось болью и нас также. Во время короткого боестолкновения возле Крутой Балки (Авдеевка) от вражеской пули погиб военнослужащий "Козак" - старший сержант Леонид Михайлович Проводенко, командир отделения развед взвода. Испуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы поглумиться над ним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня утром боевики выложили в сеть фото и видео издевательств над телом погибшего воина, вызвав бурю негодования у украинцев и у всего мира. Возмущение было таким мощным, что Facebook по требованию интернет-сообщества не только удалил публикацию, но и заблокировал аккаунт "ополченки", которая выложила эти ужасные кадры и, возможно, даже сама их снимала.

"Павшему Леониду Проводенко было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка Луганской области, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт. Служил в 12 батальоне, всегда поддерживал младших товарищей, чтил казацкие обычаи. Мечтал освободить родную деревню и вернуться в родительский дом, к любимой работе", - сообщили в 72 ОМБР.

Согласно договоренностям, сегодня после обеда враг отдал тело Козака собратьям для организации захоронения с подобающими Герою почестями.

Как сообщал УНН, 28 декабря, около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка, что на донецком направлении, произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск. В результате боя погиб украинский военнослужащий.

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