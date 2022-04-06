Українські військові провели денацифікацію: Зеленський назвав російських окупантів нацистами

Зеленський зазначив, що окупанти раніше виправдовували свої масові вбивства в Україні, зокрема називавши це денацифікацією.

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"Це ще раз доводить, що вони збиралися знищувати Україну й називали це денацифікацією Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе, як нацисти, їх загинуло сьогодні, цих військових нацистів понад 10 тис., якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію", - сказав Зеленський.

Доповнення

Українські розвідники знайшли у розбитій російській техніці документи, які свідчать про намір окупантів вбивати українських громадян на захоплених землях.

Як писав УНН, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує визнати військові злочини росії у війні проти України геноцидом української нації.